L'ultima rivoluzione. Il trambusto nel mondo digitale coinvolge Disney e Charter

“La tv via cavo è arrivata alla fine del gioco”. Un attacco sportivo-militaresco non usuale per il Wall Street Journal che, anche dopo l’arrivo di Rupert Murdoch, ha mantenuto il suo storico aplomb. Le cifre, però, parlano chiaro: i sottoscrittori del principale operatore americano, Comcast, sono scesi da 21 a 15 milioni tra il 2020 e oggi, mentre YouTube Tv è passata da due a sei milioni. Da quando alla fine del 2012 Netflix ha lanciato “House of Cards” i clienti si sono ridotti a ritmo continuo, anno dopo anno (meno 7 per cento nel primo trimestre scorso); ma il colpo di grazia è arrivato nel momento in cui i colossi dell’intrattenimento come Warner Bros Discovery e Paramount hanno messo in streaming i contenuti a più alto valore aggiunto, cioè l’informazione e lo sport. Qui s’inserisce lo scontro in atto fra la Disney e la Charter Communications, seconda società a stelle e strisce che unisce telecomunicazioni e mass media. Apparentemente è una questione di prezzo (Charter paga a Disney oltre due miliardi di dollari annui), in realtà è l’ultima pagliuzza che spezza la schiena del cammello. Ogni anno i produttori di contenuti e i distributori via cavo negoziano le tariffe, trattative sempre difficili.

