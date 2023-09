Dove passano le rotte del grano studiate per fare a meno di Mosca

Guterres avrebbe proposto a Lavrov di tornare nell’accordo sui cereali a caro prezzo per Kyiv e per noi

Il G20 di Delhi sarà una delle ultime piattaforme in cui si tenterà una mediazione sul trasporto del grano attraverso il Mar Nero. Ieri il quotidiano tedesco Bild ha rivelato che il segretario generale dell’Onu António Guterres avrebbe mandato una lettera al ministro degli Esteri russo sergei Lavrov facendogli quattro proposte per riportare la Russia nella Black sea grain initiative, gli accordi sul grano che sono rimasti in vigore fino allo scorso luglio, quando Mosca ha deciso di non rinnovarli e ha iniziato una campagna di bombardamenti contro i porti ucraini e le infrastrutture in cui viene stipato il grano.