Polonia e Ucraina si fanno la guerra sui cereali, Von der Leyen è schiacciata in mezzo

Varsavia si avvicina al voto e non può permettersi di perdere il consenso rurale. Ma anche la presidente della Commissione europea è in campagna elettorale

Il sostegno senza limiti della Polonia all’Ucraina ha un limite e il governo nazionalista di Varsavia potrebbe dimostrarlo il 15 settembre: il sostegno elettorale al Partito legge e giustizia. Quel giorno scadranno le misure temporanee adottate dalla Commissione europea per limitare le importazioni di cereali ucraini sul mercato della Polonia e di altri quattro paesi, dopo che in primavera questi avevano introdotto unilateralmente un embargo in violazione delle regole dell’Ue per le difficoltà dei loro agricoltori. La Commissione ha stanziato due pacchetti di aiuti da 156 milioni di euro per Polonia, Ungheria, Romania, Bulgaria e Slovacchia. Ursula von der Leyen per due volte ha accettato di vietare, attraverso misure temporanee, le importazioni di frumento, granturco, colza e semi di girasole sui mercati nazionali dei cinque paesi, a condizione di consentire il transito verso il resto dell’Ue e del mondo. A giugno la Commissione aveva assicurato che le misure temporanee sarebbero state eliminate il 15 settembre. Ma, viste le elezioni politiche difficili del 15 ottobre, il governo del PiS pretende altri soldi e un’altra proroga. Altrimenti reintrodurrà ed estenderà l’embargo unilaterale contro l’Ucraina. Dai “corridoi di solidarietà” dell’Ue, che passano dai cinque paesi, transitano fra i 3 e i 4 milioni di tonnellate di cereali ucraini al mese. Con il Mar Nero bloccato dopo l’uscita della Russia dall’accordo sul grano, un embargo della Polonia avrebbe gravi ripercussioni sull’Ucraina. E Kyiv ha perso la pazienza con l’alleato polacco.