Cosa vuole Erdogan dall'Unione europea? Utilità e dipendenze

Dopo le vittoriose elezioni parlamentari e presidenziali dello scorso maggio del leader turco Recep Tayyip Erdogan, la differenza di approccio della Turchia con l’occidente sta attirando l’attenzione di molti osservatori internazionali. Erdogan vuole riconquistare la città di Istanbul nell’appuntamento elettorale del marzo 2024 e sa di non avere tempo da perdere nel reperire risorse esterne per uscire dalla crisi economica che attanaglia il paese. L’istituto di statistica turco, Tüik, ha appena annunciato un’inflazione al 59 per cento e, come è emerso dal recente incontro a Sochi, in Russia, Erdogan sta bussando non solo alle porte delle capitali dei paesi del Golfo, ma anche a quella di Vladimir Putin per farsi condonare il pagamento arretrato delle forniture di gas ricevute e per ottenere un forte sconto su quelle future.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE