I repubblicani “Asia first” sono un guaio per l'Ucraina

C’è un conto alla rovescia che dovrebbe scattare presto in Europa. Se fra poco più di un anno i repubblicani riconquistano la Casa Bianca, tutto cambierà per l’Unione europea, la Nato e soprattutto l’Ucraina. Perché a prescindere dai problemi giudiziari di Donald Trump e dalle battaglie tra i suoi sfidanti, su un punto tutti i candidati per la nomination repubblicana sembrano d’accordo: per loro è ora di impostare a Washington una vera politica estera Asia First.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE