Pechino si fabbrica i confini

Ogni anno, il ministero delle Risorse naturali della Repubblica popolare cinese, che fino a qualche anno fa si chiamava ministero del Territorio, pubblica una mappa della Cina. E’ la mappa che secondo Pechino corrisponde ai suoi confini, e quella pubblicazione annuale serve ad aggiornare cartine geografiche negli uffici pubblici, nei libri di scuola, nel materiale che sono obbligati a usare, per esempio, i giornalisti dei media pubblici. La geografia è il chiodo fisso dei regimi, quasi quanto la storia. Ricostruire il passato a proprio vantaggio va di pari passo con la ricostruzione delle mappe e dei confini, insomma di tutto ciò che riguarda la territorialità. Per la Cina di Xi Jinping, sin dal suo arrivo alla leadership, geografia e storia hanno assunto caratteri sempre più prioritari, in chiave nazionalista.

