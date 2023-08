Perché il golpe in Gabon mette in difficoltà Macron

Parigi. Stanno cadendo uno dopo l’altro i leader africani con cui la Francia aveva un rapporto speciale per ragioni storiche, politiche ed economiche. Dopo Mali, Burkina Faso e Niger, è un altro paese della “Françafrique” a essere stato vittima di un colpo di stato, il Gabon di Ali Bongo Ondimba, al potere da 14 anni. Il golpe, guidato da un gruppo di militari che ha ordinato l’annullamento delle elezioni e lo scioglimento di “tutte le istituzioni della Repubblica”, in seguito all’annuncio della rielezione per un terzo mandato del presidente uscente, mette fine al governo dinastico dei Bongo e getta nell’incertezza il paese dell’Africa centrale.

