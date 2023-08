Sulla Crimea Zelensky non fa passi indietro

Le alleanze si fanno e si disfano, è questione di stanchezza, di cicli elettorali, anche di rapporti umani e soprattutto di agenda. Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, lo sa e lo ha detto durante una lunga intervista con la giornalista Natalia Moseychuk, suggerendo che gli ucraini sono pragmatici, conoscono cosa si può fare, cosa no, quanto si può chiedere agli alleati. Per esempio, dice il presidente, una guerra sul territorio russo sarebbe una brutta scelta, “un grande rischio” che isolerebbe Kyiv. Zelensky sa fino a dove può spingersi e alla domanda della giornalista su come vede il futuro della Crimea, il presidente ucraino risponde che quando il suo esercito sarà arrivato alle porte della penisola, quando avrà completato la liberazione dei territori occupati a sud, lungo le traiettorie della controffensiva, allora sarà preferibile una soluzione politica. Zelensky non parla di negoziati, parla di speranze. “Credo che sia possibile raggiungere la demilitarizzazione della Crimea dalla Russia attraverso una pressione politica. Sarebbe meglio. Qualsiasi combattimento cagionerebbe perdite. Tutto deve essere calcolato”. Nessuna marcia indietro, piuttosto un messaggio per Mosca. Il presidente ucraino non dice che per lui la Crimea può essere inserita in un negoziato o che è sacrificabile. Zelensky si augura che quando il suo esercito sarà arrivato al confine amministrativo della penisola, non sarà necessario andare oltre, perché la pressione politica sarà sufficiente a far capire ai russi che qualsiasi soluzione militare sarebbe un disastro.

