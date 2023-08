Zelensky incontra gli alleati in attesa dell'autunno di guerra

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha ringraziato gli Stati Uniti per la decisione di fornire gli F-16, e dopo l’ultimo viaggio in Europa, che era stato a luglio, per partecipare al vertice della Nato a Vilnius, negli ultimi giorni è stato in Svezia, nei Paesi Bassi e in Danimarca, ha guardato da vicino i jet che l’esercito ucraino tanto desidera per proteggere meglio le città dai bombardamenti di Mosca, ha sorriso, stretto mani e ancora ringraziato. Nella conferenza stampa con la premier danese, Mette Frederiksen, un giornalista gli ha domandato cosa ne pensasse della proposta di cedere parte del territorio occupato dai russi in cambio di garanzie di sicurezza e dell’accesso alla Nato. Zelensky ha risposto che gli ucraini sono pronti a scambiare Belgorod per diventare membri dell’Alleanza atlantica, e il suo volto era così serio che i presenti hanno impiegato del tempo per capire che il presidente stava scherzando. Belgorod è in Russia, ma sotto allo scherzo comunicava che la posizione dell’Ucraina non è cambiata: Kyiv combatte per tutto il suo territorio compreso nei confini del 1991. Il tour di Zelensky non era il viaggio di un leader isolato, che non può contare sui suoi alleati, o preoccupato di piani di pace forzosi tramati alle spalle di Kyiv. Dopo essere stato in Danimarca, Zelensky è atterrato ad Atene, dove ha incontrato i vertici europei. Non era mai stato in Grecia, così ha aggiunto la visita a un paese che in questi mesi ha fornito mezzi, fucili e munizioni. L’incontro ad Atene è stato più diplomatico che militare, organizzato per parlare di allargamento dell’Ue verso i Balcani. L’Ucraina ha ricevuto lo status di paese candidato, è in attesa della valutazione di Bruxelles sui passi avanti compiuti finora, arriverà a ottobre, ma la presenza di Kyiv ad Atene era un segnale di unità. L’altro segnale di unità e di visione è arrivato dagli Stati Uniti, da una rivelazione del Washington Post che dopo aver raccontato, la scorsa settimana, le previsioni di alcuni funzionari americani sugli obiettivi mancati della controffensiva ucraina, ha invece riportato dell’intenzione degli Stati Uniti di aumentare la produzione e le spedizioni di munizioni. Nessuno vuole costringere Zelensky e gli ucraini a trattare, l’alleanza è sempre la stessa, non è cambiata. A Kyiv si rendono conto che la guerra non finirà a breve, soprattutto se c’è da sminare a ogni passo, se la Russia si prepara all’autunno.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE