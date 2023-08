Come dribblare i sauditi

Il calciomercato miliardario dell’Arabia è l’evento dell’estate. Ma da anni il regno saudita punta sul softpower sportivo e turistico e sugli investimenti tecnologici. Opportunità e rischi per le società libere

Sono stati i protagonisti dell’estate, forse persino più dei cornificatori di Torino. Sono stati i mattatori del calciomercato. Sono stati la novità del mondo del calcio. E con i loro quattrini, i loro acquisti, le loro strategie hanno costretto il mondo, non solo quello calcistico, a interrogarsi: che fare con i soldi sauditi? Occorre considerare gli sceicchi come aggressori o come un’opportunità? Occorre considerarli una manna dal cielo o una grave minaccia alle società aperte?