Tim Scott è lo sfidante repubblicano di Trump che non soffia sul fuoco della rabbia nera

È finita l’era in cui un afroamericano repubblicano faceva notizia. Certo, il mondo dei conservatori di Capitol Hill è ancora principalmente un white boys club, tra cognomi irlandesi e pedigree del New England, ma ci sono diverse figure black e conservatrici che sono riuscite a raggiungere posti chiave a Washington. Come Byron Donalds, che a 44 anni, nella sofferta votazione per far eleggere Kevin McCarthy speaker della camera, è stato scelto come eventuale rimpiazzo, facendo contenta l’ala destra del Congresso. O come Ben Carson, neuroscienziato che è entrato nel cerchio di Trump quando ha deciso di interrompere la sua campagna elettorale nel 2016, facendosi poi nominare a capo del dipartimento della casa e dello sviluppo urbano. E già l’èra Bush era stata segnata da due protagonisti d’eccellenza, i segretari di stato Condoleeza Rice e Colin Powell, figure di spicco dell’invasione irachena, diventati poi entrambi due anti-trumpiani. Con le elezioni Midterm del 2022 abbiamo il Congresso con più neri dal 1877, quando si raggiunse l’apice nel periodo della ricostruzione post Guerra civile, per poi tornare lentamente a nuove segregazioni sull’onda Jim Crow. E va ricordato che allora, dopo l’omicidio di Lincoln, erano i democratici quelli vicini al Ku Klux Klan, e infatti i primi senatori afroamericani erano due membri del GoP, Hiram Rhodes Revels, nominato nel 1875, e Blance Bruche, eletto cinque anni dopo, entrambi per rappresentare lo stato del Mississippi. Bisognerà aspettare il 1967 per avere di nuovo un nero al Senato, Edward Brooke, di nuovo un repubblicano ma “di sinistra”, molto critico della presidenza Nixon. Oggi con una polarizzazione politica che ricorda le lotte tra confederati e secessionisti, una parte del Partito repubblicano, seppur non esplicitamente razzista, ha un elettorato che spesso invece lo è. Alcuni ex neonazisti, o alcuni frequentatori del Ku Klux Klan, hanno più spesso detto che lo stesso slogan trumpiano “Make America Great Again” – seppur già usato in passato da altri candidati – rientra perfettamente nel linguaggio dell’Alt-right e nel tentativo dei gruppi suprematisti bianchi di rendere il loro messaggio più attraente e apparentemente innocuo, attenuando la retorica da Birth of a Nation. Eppure, come dicevamo, quello di oggi è uno dei Congressi più multirazziali di sempre. Tra Camera e Senato ci sono 62 afroamericani. E quanti di questi sono repubblicani? Cinque. Quanti senatori? Uno. Tim Scott. Cinquantasette anni, Scott rappresenta dal 2013 il South Carolina al Senato, dopo alcuni anni passati alla Camera. Tim Scott ha deciso di buttarsi nella mischia, candidandosi alle primarie di Partito per la presidenza degli Stati Uniti. Trump viene già dato per vincente – gli ultimi sondaggi lo danno al 54 per cento nelle primarie – e se non succede nulla di gigantesco probabilmente rivedremo uno scontro uguale a quello del 2020, Biden vs. Trump. Ma vale la pena vedere come il mondo conservatore cerca in qualche modo di arginare il trumpismo e il post-trumpismo, o di cavalcarlo, e di come fanno a restare a galla le diverse anime del GoP. Nella mischia formata da ex cerchio magico trumpiano, ex vicepresidente, governatori che scavalcano tutti a destra, giovani imprenditori libertari anti-woke, moderati insipidi della vecchia guardia, Tim Scott una volta sarebbe apparso come il token black di una serie tv, il personaggio che rappresenta la diversità performativa, che mostra l’inclusività in un prodotto d’intrattenimento, come Sherice in Beverly Hills o Lando Calrissian in Star Wars. E invece, Tim Scott non è nemmeno più l’unico nero (o non bianco), in corsa alle presidenziali. Ci sono Nikki Haley (genitori indiani del Punjab), Vivek Ramaswamy (genitori indiani Tamil), Larry Elder e Will Hurd (afroamericani), Francis Suarez (figlio di immigrati cubani), Chris Christie (mamma siciliana, non dappertutto gli italiani sono considerati “bianchi”, va ricordato). Per un paese ossessionato dai primati (“la prima donna afro-indiana al ministero della salute…”) e dalla razza, dalle origini familiari e dal trauma etnico, la race card di Tim Scott ha comunque poco effetto. La sua forza sembra proprio quella di voler essere considerato solo un politico impegnato nel migliorare il paese, e di non usare l’etnia come un vantaggio, puntando solo sulla sua storia. Certo, come ricorda ogni tanto, lui è passato “dal cotone al Congresso”, facendo riferimento allo schiavismo e alle piantagioni da cui provengono gli antenati, ma ha anche rifiutato, eletto la prima volta a Washington, di esser parte del Congressional Black Caucus (il gruppo di deputati neri). “La mia campagna non ha mai riguardato le questioni di razza”, disse allora. Il suo messaggio è più sociale, vuole far vedere che, nel vero modello reaganiano, l’America è il luogo in cui chiunque può arrivare in cima, che offre opportunità a tutti. Un credo che ancora risuona con orgoglio nelle orecchie degli elettori del GoP, e non solo. Ma è un messaggio che ha attirato le critiche di Barack Obama, che si è scomodato dalla sua posizione di vacanziero grande saggio (ha diciotto anni meno di Biden, quindici meno di Trump) per attaccare Tim Scott. “Penso che ci sia una lunga storia di candidati afroamericani, o di altre minoranze, dentro il Partito repubblicano che validano il messaggio ‘tutto va benissimo in America, e chiunque può farcela’”, ha detto l’ex presidente.

