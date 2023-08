Chi lavora nelle fabbriche russe per produrre droni iraniani? Studenti da (quasi) tutto il mondo

Il fatto che la Russia abbia iniziato a produrre in autonomia droni iraniani nella repubblica federale del Tatarstan, dopo averli “semplicemente” acquistati per mesi da Teheran, è cosa nota fin da luglio. Ma ora nuove indiscrezioni stanno emergendo sui contorni di questa vicenda. Secondo quanto inizialmente riportato dal media online Protokol in un’indagine condotta in collaborazione con il canale YouTube Razvorot, l’assemblaggio dei velivoli senza pilota avviene nella zona economica speciale di Alabuga e questi ultimi vengono poi usati dalle Forze armate russe sul fronte ucraino. In seguito, è stato però reso noto anche che centinaia di studenti e studentesse russi e di paesi emergenti – provenienti soprattutto dall’Africa ma anche dall’Asia centrale e in particolare dal Tagikistan – sarebbero stati tratti in inganno per sfruttare la loro manodopera in turni massacranti di lavoro.

