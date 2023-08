Anche l'Ohio frena sull'aborto

La Corte suprema, ribaltando a fine giugno la sentenza Roe vs Wade del 1973, aveva rimesso agli stati la facoltà di decidere cosa fare dell’aborto: vietarlo, limitarlo o liberalizzarlo integralmente. Martedì, gli elettori dell’Ohio hanno respinto una proposta che avrebbe reso più difficile approvare emendamenti e modificare la Costituzione. La proposta, sostenuta dai repubblicani, prevedeva di aumentare la soglia per l'approvazione di un emendamento alla Costituzione dal 50 al 60 per cento dei voti. Lo stato ha votato contro. Nel quesito “Issue number 1” non si citava l'aborto ma a novembre è previsto un voto per tutelare i diritti all'aborto in tutto lo stato: se la misura fosse stata approvata, sarebbe servita una super maggioranza per sostenere l’emendamento che alleggerisce le restrizioni in vigore nell’Ohio.

