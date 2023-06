“Siamo bersagli di assassini”. Parla Alito, giudice della sentenza Usa sull'aborto

Per mezzo secolo in America si sono praticati aborti legali tutelati da un presunto diritto costituzionale basato su un’interpretazione errata di cosa significa “libertà”. Un gigantesco equivoco nazionale, reso possibile dalla storica sentenza Roe contro Wade del 1973. “Era una decisione sbagliata, enormemente sbagliata. Un errore che andava corretto, ed è quello che abbiamo fatto”: parola di Samuel Alito, uno dei nove giudici della Corte suprema degli Stati Uniti, l’autore un anno fa di un’altra sentenza che passerà alla storia. Con la decisione Dobbs contro Jackson del 24 giugno 2022, approvata per 6-3 con le motivazioni della maggioranza firmate da Alito, è stata cancellata Roe e con essa il presupposto che ha permesso a circa un milione di aborti legali all’anno, negli ultimi 50 anni, di avvenire sotto la tutela della Costituzione. Una sentenza che sta avendo enormi ripercussioni anche politiche in America e che ha cambiato la vita dei giudici supremi, sotto attacco e delegittimati come non mai. Al punto da spingere Alito, uno che pesa con cautela ogni parola, a lanciare un’accusa pesantissima in una intervista al Foglio: la fuga di notizie sul sito “Politico”, che lo scorso anno ha preceduto di sei settimane la pubblicazione della sentenza, può essere stata fatta “per dare una ragione razionale per uccidere uno di noi giudici” e bloccare il caso Dobbs.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE