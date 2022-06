"Viviamo in un incubo". David Leavitt ci racconta le divisioni profonde della società americana

“Viviamo in un incubo”, dice al Foglio David Leavitt, l’ex enfant prodige che nel 1986, a soli 21 anni, scrisse il bestseller mondiale La lingua perduta delle gru, un libro/manifesto per la comunità LGBTQI+, “che scrissi per colmare una lacuna”, “è stato ciò che avrei voluto leggere quando ero adolescente, ma che nessun libro raccontava”, si legge nella prefazione alla nuova edizione pubblicata, come tutti i suoi libri, da SEM-Società Editrice Milanese nella nuova traduzione di Fabio Cremonesi. “Dopo aver sopportato Trump, il Covid e ora la guerra in Ucraina, non ne possiamo più e siamo tutti stanchi. Amo gli Stati Uniti d’America, perché è lì che sono nato - precisa - ma si stanno facendo dei continui errori e passi indietro che spaventano e disorientano. L’ultimo, (la decisione della Corte Suprema di eliminare il diritto all’aborto a livello nazionale, ndr) è sconcertante”.

