La sinistra americana e il guaio ideologico sull'aborto. Parla il critico culturale Bottum

Il direttore del Classic Institute alla South Dakota University: "La vera libertà non è quella di uccidere e il pubblico americano almeno riconosce una differenza tra l'aborto e altre questioni. Non esiste una base elettorale che voglia mettere fuori legge il matrimonio gay. Per l’aborto è diverso”.

La legge del Mississippi in esame nel “caso Dobbs” limitava l’aborto a quindici settimane. Solo quattro mesi fa, la Francia ha cambiato la sua legge sull’aborto per consentire l’aborto a quattordici settimane. Sotto la sentenza Roe vs. Wade, la legge francese sull’aborto (una delle più antiche e liberali d’Europa) sarebbe stata giudicata incostituzionale. Il Wall Street Journal commenta che in Europa l’aborto è legale nella maggior parte dei paesi, ma con limiti più severi di quelli americani e come risultato di una scelta democratica. “La caratteristica notevole dell’aborto in Europa è che ogni paese ha adattato le proprie leggi ai costumi locali dopo il dibattito politico”.