Il presidente della Nigeria non ama i golpe e ha un esercito vero

Il presidente nigeriano Bola Tinubu è contro i golpisti. Domenica a Abuja, capitale della Nigeria, il vertice della Comunità economica degli stati dell’Africa occidentale (Ecowas) ha concordato delle misure contro la giunta di Niamey: sospensione bancaria, embargo totale e blocco delle frontiere. Martedì la Compagnia nigeriana dell’elettricità ha disconnesso la linea ad alta tensione che porta l’elettricità in Niger: una mossa molto pesante, dal momento che interrompe il 70 per cento della fornitura. La delegazione che oggi arriva a Niamey per un estremo tentativo di mediazione è composta da tutti i paesi della Ecowas, ma sono i nigeriani i nomi più rilevanti.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE