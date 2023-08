Golpisti e antigolpisti, ecco cosa succede tra i paesi attorno al Niger

Il colpo di stato in Niger è solo l’ultimo tassello di un filone golpista nel Sahel, iniziato in Sudan nel 2019 e passato per Ciad, Guinea, Mali e Burkina Faso nel triennio 2020-22. A una settimana dall’ammutinamento, che ha deposto il presidente Mohamed Bazoum affidando la guida del paese al 62enne generale Abdourahmane Tiani, spesso chiamato Omar, iniziano lentamente a delinearsi quelli che sono gli schieramenti in campo. Il generale Tiani è apparso in un discorso televisivo alla nazione, rivendicando il merito, suo e della giunta, di aver rovesciato “il regime di Bazoum”, della cui sicurezza il militare era stato responsabile fino a pochi giorni prima. Lo stesso Omar, infatti, aveva salvato il capo dello stato da un altro tentativo di golpe andato a vuoto a marzo del 2021. La presidenza di Bazoum, ex maestro di scuola eletto a capo dello stato due anni fa, aveva reso il Niger una sorta di “eccezione democratica”, in una regione come quella subsahariana segnata da una lunga tradizione militarista e autoritaria. Infatti, il suo predecessore Mahamadou Issoufou era stato un raro esempio di capo di stato regionale ritiratosi in buon ordine al termine del mandato presidenziale, senza cedere a tentazioni autoritarie. Era la prima volta che accadeva, sin da quando il paese saheliano ha ottenuto l’indipendenza dalla Francia nel 1960. La situazione al momento è ancora abbastanza fluida, anche se lo scenario sembra destinato a farsi via via più chiaro. “E’ ancora abbastanza complesso capire chi appoggia il colpo di stato e chi invece non è disposto ad accettare il cambio della guardia a Niamey”, spiega al Foglio Luca Saviolo, ricercatore dell’Istituto per gli studi di politica internazionale (Ispi). “Fondamentalmente tutte le potenze internazionali come Cina, Russia, Stati Uniti e Unione europea hanno condannato, seppur con toni variabili, il colpo di stato; lo ha fatto anche la Francia, che è un paese chiave dal punto di vista europeo in Africa”, spiega lo studioso. Per l’Ue, in particolare, il rovesciamento di Bazoum è stato un colpo molto duro, se si pensa che solo a inizio luglio l’Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza Ue, Josep Borrell, era stato in visita in Niger, elogiandolo come un esempio di stabilità e proficua partnership fra le due sponde del Mediterraneo. Il paese africano è da tempo il perno della strategia europea di esternalizzazione delle frontiere, che punta a frenare i flussi di immigrazione irregolare non solo nelle acque del Mediterraneo o nei paesi rivieraschi come Libia e Tunisia, ma anche nelle zone di transito nel Sahel. “Il Niger – spiega ancora Saviolo – è un partner strategico per l’occidente e in particolare per Parigi e Bruxelles, sia dal punto di vista politico sia economico”. Di mezzo c’è l’estrazione dell’uranio nigerino, che va ad alimentare gli impianti nucleari europei e sopratutto francesi. “Questo, però, pone problemi più nel lungo periodo che nel breve termine”, puntualizza Saviolo. “Il Niger è diventato il centro dell’azione strategica di Parigi in Africa dopo che, nel 2022, è terminata la missione francese in Mali”.

