Se l'integrazione funziona, l'economia si muove. Un segnale dalla Germania

La locomotiva tedesca sta frenando rallentata da una congiuntura sfavorevole resa più onerosa da una transizione energetica impegnativa. E però i segni positivi non mancano. Come quelli diffusi dal Global Entrepreneurship Monitor (Gem), uno studio effettuato dal Centro di Competenza per l’Economia Rkw, secondo cui il tasso di natalità delle imprese in Germania è salito del 9,1 per cento nel 2022, raggiungendo il valore più alto mai dal 1999. La crescita quasi a due cifre percentuali forse è anche dovuta a un rimbalzo tecnico dopo che nel 2020 si era registrato un insolitamente basso +4,8 per cento, frutto dei lockdown da pandemia. A spulciare nello studio si scopre anche che il gender gap aumenta rispetto agli anni precedenti: nel 2022, le startup fondate da uomini crescono dell’11 per cento contro il 7 di quelle varate dalle donne. Nel 2021 la differenza si era fermata a 3,1 punti mentre nell’annus horribilis 2020 appena allo 0,7.

