Nella sfida dell'energia tedesca la difficoltà non è solo finanziaria

Partono i lavori per costruire la spina dorsale elettrica in Germania: il SuedLink dovrà essere operativo entro il 2028. Il tempo è la risorsa più scarsa

Quando i ministri del governo di Olaf Scholz hanno cominciato a inaugurare una serie di rigassificatori sul Mare del Nord progettati a tempo di record durante il picco della crisi energetica, l’Italia, arenata sui ricorsi contro il gnl a Piombino, ha avuto un moto di ammirazione per la ritrovata efficienza tedesca. Ieri è iniziata una nuova sfida: il vicecancelliere titolare dell’Economia e del Clima, il verde Robert Habeck, ha avviato a Leingarten, nel Baden-Wurttemberg, la costruzione del primo convertitore per la linea a corrente continua SuedLink, un’infrastruttura da 700 chilometri per portare l’energia, questa volta rinnovabile, prodotta una volta ancora sulle ventose coste del nord. Compito della spina dorsale elettrica della Germania sarà alimentare le molto industrializzate regioni meridionali del sud tedesco, il cui indotto arriva fino in nord Italia. Il progetto parte con almeno tre anni di ritardo: il SuedLink, un progetto tutto sotterraneo, dovrà attraversare strade e autostrade, campi coltivati, fiumi e centri abitati prima di arrivare a destinazione.