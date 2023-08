Quanto è strategico per l'Italia il Mediterraneo allargato

Nello Stretto di Malacca abbiamo incrociato una nave gigantesca. Mentre sfilava è apparsa la scritta ‘Italia’”, dice il capitano di Fregata Giovanni Monno, comandante del “Francesco Morosini”, quella che è considerata l’unità più moderna della Marina militare italiana. “Ecco, per me quell’immagine dà il senso della nostra missione: con noi ogni nave italiana si sente più sicura”. Quest’incontro è la rappresentazione e la spiegazione di un concetto spesso equivocato, quello di “Mediterraneo allargato”. Un concetto che considera come un continuum geopolitico e geoeconomico l’area comprendente, oltre alle coste mediterranee, il Mar Nero, il Mar Rosso e il Golfo Persico allargandosi all’Oceano indiano sino alle coste occidentali dell’India, e all’Atlantico sino al golfo di Guinea. E’ anche un concetto di cui solo da poco la politica italiana ha preso coscienza. Un processo accelerato in tempi recentissimi col rilancio di partnership strategiche con Indonesia, India e Giappone. Il 26 luglio, negli incontri di Roma con i leader di Bangladesh e Vietnam in occasione del vertice della Fao, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha esplicitamente accomunato Mediterraneo allargato e Indo Pacifico sui temi di sicurezza alimentare, climatica, energetica e difesa. Quindi, nell’incontro a Washington con il presidente Joe Biden, il Mediterraneo e l’Indo Pacifico sono stati tra i temi centrali. Il Mediterraneo come “ponte” nella strategia italiana verso l’Africa: il cosiddetto Piano Mattei, una serie di politiche per la crescita del continente per contrastare l’immigrazione ma che può servire a limitare l’espansionismo russo e cinese. L’Indo Pacifico poi, in quanto proiezione del Mediterraneo allargato potrebbe rappresentare un’alternativa all’iniziativa cinese della Belt and road. Nel colloquio col presidente Biden la premier ha annunciato che entro la fine dell’anno verrà presa una decisione sul rinnovo o no del memorandum sulla via della Seta sottoscritto nel 2019 dal governo Conte I.

