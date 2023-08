La Spagna fa calcoli su calcoli, ma di Vox non parla più nessuno

Il premier spagnolo, il socialista Pedro Sánchez, è in vacanza. E non vuole essere disturbato. La vittoria di Pirro del leader del Partito popolare, Alberto Núñez Feijóo, nelle elezioni politiche del 23 luglio ha lasciato quest’ultimo con un numero di seggi insufficienti a varare un governo con l’appoggio dei sovranisti di Vox. Invece lui, Sánchez, i numeri per continuare a governare potrebbe averli, almeno in potenza. Poi si vedrà. Ma intanto il premier ha preso l’aereo ed è volato a Lanzarote da dove tornerà soltanto il 16 agosto, giusto in tempo per l’insediamento del nuovo Parlamento, il giorno successivo.

