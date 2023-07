Le armi dal Myanmar ora straziano anche Kyiv

In Ucraina sono state fotografate alcune munizioni utilizzate dall’esercito russo e provenienti dal Myanmar. E’ la prima volta che viene segnalata l’esportazione di armi birmane a Mosca: dal colpo di stato in Myanmar, gli aiuti sono sempre stati da parte del Cremlino verso la giunta militare, e non il contrario. Nonostante i segni sulle munizioni siano stati cancellati per nasconderne la provenienza, gli analisti di Ukraine Weapons Tracker che hanno diffuso le foto hanno identificato il tipo di arma dalla forma delle alette e dalle micce: sono colpi di mortaio da 120 mm prodotti dall’esercito birmano. Dal primo febbraio 2021, la giunta militare del Myanmar resiste grazie ai suoi due principali alleati: Cina e Russia. Una video inchiesta del Monde e dell’ong Myanmar Witness ha ripercorso le consegne di armi di Mosca e Pechino in questi anni, che hanno permesso incendi mortali ed esecuzioni della popolazione birmana in oltre ottocento villaggi “con l’obiettivo di terrorizzarla”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE