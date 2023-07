Erdogan fa bene i calcoli e ha un chiodo fisso: la sua economia

La Turchia di Recep Tayyip Erdogan ha sempre avuto l’ambizione di fare da ponte tra oriente e occidente: il presidente turco al suo terzo mandato presidenziale almeno sulla carta sta incarnando, tra chirurgica spregiudicatezza e lungimirante scaltrezza, il ruolo dell’interlocutore nel dialogo sul grano con la Russia che continua la sua guerra, con la Nato per l’allargamento dei confini e coi paesi del Golfo Persico per attrarre investimenti esteri e tentare di risollevare il paese dopo che le sue sciagurate politiche economiche l’hanno messo in ginocchio. Nelle ultime settimane Erdogan è riuscito a muovere uno dopo l’altro tutti i passi verso un progetto più ampio di stabilizzazione sul fronte internazionale e di conseguenza interno: l’accordo di estradizione, sviluppo energetico e cooperazione spaziale con gli Emirati Arabi Uniti per oltre 50 miliardi di dollari, la promessa dell’Arabia Saudita di comprare i droni turchi nel più grande contratto di difesa nella storia del paese e la decisione dell’Olanda di revocare le restrizioni sulle armi imposte alla Turchia nel 2019.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE