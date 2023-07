“L'ignobile nota dell'ambasciata russa sull'Holodomor”. Parla Graziosi

“E’ una nota assurda, ma anche molto rivelatrice”. Studioso di storia dell’Urss e dell’Ucraina, autore tra l’altro nel 1991 di “Lettere da Kharkov: La carestia in Ucraina e nel Caucaso del Nord nei rapporti dei diplomatici italiani. 1932-33”, Andrea Graziosi stronca così il commento dell’ambasciata russa in Italia sul dibattito al Senato a proposito del riconoscimento dell’Holodomor come genocidio del popolo ucraino. “La carestia del 1932-1933 è una tragedia comune, il cui ricordo unisce i popoli di Russia, Ucraina e Kazakistan”, sostiene l’ambasciata. “Fu il risultato della sovrapposizione degli errori gestionali da parte delle amministrazioni regionali delle zone agricole dell’Urss sulle condizioni climatiche sfavorevoli dei primi anni ‘30”. Quindi “la tesi dell’Holodomor-genocidio”, dice la Russia, è un’operazione di “manipolazione” e “falsificazione” per “massimizzare la disunione dei popoli uniti dai plurisecolari legami storici, culturali e spirituali... per compiacere le forze ultranazionaliste, neonaziste e russofobe e i loro patroni angloamericani”.

