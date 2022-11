“Riconoscere l'Holodomor come genocidio vuol dire proteggere l'Ucraina”. Parla Flores

"La Grande carestia del 1932-33 venne pilotata dall'Urss di Stalin per colpire il gruppo nazionale ucraino. Il riconoscimento è centrale nell’identità di un popolo e in genere viene chiesto quando c’è qualcuno che lo nega, come la Russia", dice lo storico dei Diritti umani Marcello Flores

L'ultimo sabato di novembre si ricorda il novantesimo anniversario dell’Holodomor, lo “sterminio per fame” attuato in Ucraina dall’Unione Sovietica di Stalin. Il più grande massacro del Novecento dopo la Shoah: una carestia artificiale che, in pochi mesi a cavallo tra il 1932 e il 1933, ha prodotto circa 4 milioni di morti. Di fame. Si tratta di una tragedia a lungo nascosta, quasi rimossa, soprattutto dall’élite culturale occidentale, che ha iniziato a essere studiata e portata all’attenzione pubblica solo a partire dagli anni Ottanta. Con l’indipendenza dell’Ucraina, dopo il crollo dell’Urss, l’Holodomor è diventato un elemento fondante dell’identità nazionale ucraina, un po’ come la Shoah per lo stato di Israele. Per l’Ucraina l’Holodomor è stato un genocidio, e si batte perché venga riconosciuto come tale dagli altri paesi.