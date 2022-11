Riconoscere l'Holodomor come genocidio. Appello al Parlamento italiano

L’ultimo sabato di novembre in Ucraina è dedicato alla commemorazione dell’Holodomor, lo “sterminio per fame” attuato dall’Unione Sovietica per piegare la resistenza dei contadini ucraini alla collettivizzazione e liquidare l’èlite nazionale. La carestia, manifestatasi già nella primavera del 1932 a seguito della collettivizzazione del 1930-31, e poi attenuata dal raccolto, fu aggravata scientemente a fine anno da una dura politica di requisizione del raccolto e di restrizione della mobilità per chi cercava di migrare verso le città in cerca di cibo, per colpire contemporaneamente la regione più ricca di grano e quella meno affidabile per la sua storia, la sua composizione sociale e le sue tradizioni nazionali. Si è trattato del più imponente massacro della storia europea del XX secolo dopo la Shoah: quattro milioni di morti in appena sei mesi, da gennaio a giugno del 1933.

