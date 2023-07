Oggi il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha licenziato il suo ambasciatore a Londra, Vadym Prystaiko, dove lavorava dal 2020, e togliendogli anche l’incarico nell’Organizzazione internazionale marittima. Prystaiko, cinquantatreenne di Odessa, è stato anche ministro degli Esteri e vicecapo di gabinetto di Zelensky nel 2019, prima di andare a Londra. Kyiv non ha dettagliato le ragioni del licenziamento ma negli ultimi dieci giorni c’erano stati alcuni screzi: Prystaiko aveva criticato la battuta di Zelensky in risposta al ministro della Difesa britannico, Ben Wallace, che aveva detto che gli ucraini dovrebbero mostrare più gratitudine e che gli alleati non sono Amazon. Zelensky aveva detto: “In che altro modo possiamo mostrare la nostra gratitudine? Possiamo svegliarci la mattina e ringraziare il mattino. Mi può scrivere e dirmi come ringraziarlo”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE