Il “miracolo sul fiume Dnipro”: la guerra ha unito il fronte delle democrazie dall'Atlantico al Pacifico

Ieri il governo australiano ha annunciato nuove sanzioni contro la Russia. Nel pacchetto ci sono 35 aziende russe che operano nel settore della Difesa, della tecnologia e dell’energia, e dieci individui di nazionalità russa e bielorussa. Tra i sanzionati c’è la commissaria russa per i Diritti umani Tatyana Moskalkova, il segretario generale del partito Russia Unita, Andrei Turchak, e Andrei Belousov, primo vice premier della Federazione russa. La ministra degli Esteri australiana, Penny Wong, ha fatto sapere che “le sanzioni di oggi sottolineano l’impegno dell’Australia a lavorare con i partner per mantenere la pressione sulla Russia e su coloro che sostengono la sua guerra illegale e immorale”. Geograficamente ed economicamente, quella della Russia contro l’Ucraina è una guerra lontana per Canberra, ma il senso di queste nuove sanzioni riguarda la solidarietà e l’obiettivo comune dei paesi “like minded”, quelli che la pensano allo stesso modo sulla democrazia e lo stato di diritto. Nessuno prima di Putin era riuscito a creare un’alleanza così forte, dall’Atlantico al Pacifico.

