Quanto le imprese occidentali aiutano la guerra russa: uno studio

Dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina molte aziende occidentali hanno lasciato rapidamente la Russia, ma molte altre – più di quel che si può immaginare – sono rimaste, alleviando le conseguenze delle sanzioni per i russi e versando nelle casse del Cremlino miliardi di dollari in tasse. Secondo il rapporto “The Business of Staying” realizzato dall’organizzazione B4Ukraine e dalla Kyiv School of Economics (Kse), l’anno scorso le aziende internazionali (non solo occidentali) presenti in Russia hanno realizzato nel paese ricavi per 214 miliardi di dollari, versando nella casse di Mosca circa 3,5 miliardi di imposte. Il rapporto considera questa cifra solo la punta dell’iceberg, poiché non tiene conto delle tasse pagate dai dipendenti russi e dell’iva sulle transazioni, né dell’indotto di fornitori e appaltatori locali. Queste entrate hanno permesso al Cremlino di contare su risorse preziose per finanziare la guerra, e di mantenere una certa tranquillità sociale nel paese; sia dal punto di vista dei livelli occupazionali, sia per quel che riguarda la disponibilità di prodotti nei magazzini e sugli scaffali. Anche se il dato riguarda aziende da tutto il mondo, la maggioranza delle tasse è stata versata da società con sede negli Stati Uniti (712 milioni di dollari), seguite da quelle in Germania (402 milioni), Svizzera (275 milioni) e Regno Unito (205 milioni). Le società con sede nell’Unione europea hanno versato 594 milioni in tasse. Numeri superiori a quelle delle aziende con sede in Cina, che hanno pagato tasse per 184 milioni di dollari nonostante non ci sia quasi stato nessun esodo cinese dalla Russia.

