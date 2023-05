L'Ue cerca il modo di sbloccare i fondi di Mosca congelati, ma ci va molto cauta

Per Bruxelles i 200 miliardi russi congelati saranno più utili nel dopoguerra che adesso (anche perché non è semplice trasferirli direttamente a Kyiv)

Bruxelles. Ammontano a circa 200 miliardi di euro gli attivi della Banca centrale russa congelati dagli stati membri dell’Unione europea. Era stata la principale sanzione contro la Russia, adottata dopo l’avvio della guerra di aggressione contro l’Ucraina grazie allo zampino di Mario Draghi. Ci sono altri 24 miliardi di beni congelati che appartengono a cittadini o entità russi finiti nella lista nera europea. E’ un bottino che l’Ue vorrebbe utilizzare per aiutare Kyiv a continuare a difendersi e per finanziare la ricostruzione post bellica. Ma, tra prudenze politico-economiche e paure giuridiche, all’Ucraina rischiano di arrivare soltanto gli spicci. A meno che i 200 miliardi di euro non siano utilizzati come arma per costringere la Russia a pagare i danni della sua guerra.