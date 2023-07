Zuppi vada a Pechino, non a Washington

Due giorni a Washington per il cardinale Matteo Zuppi, inviato speciale del Papa. Il comunicato vaticano spiega che “la visita si svolge nel contesto della missione intesa alla promozione della pace in Ucraina e si propone di scambiare idee e opinioni sulla tragica situazione attuale e di sostenere iniziative in ambito umanitario per alleviare le sofferenze delle persone più colpite e più fragili, in modo particolare i bambini”. E’ prevedibile che la missione finirà come le altre due (a Kyiv e Mosca), cioè in un sostanziale nulla di fatto. Anche perché lo scopo della visita è di sentire che si pensa nelle cancellerie interessate, scrutare piani per il futuro e scambiare qualche idea in proposito. Negli Stati Uniti, il presidente della Cei sarà accompagnato da un officiale della Segreteria di stato, sottolinea la Sala stampa vaticana: forse per la sorpresa che ha destato Oltretevere l’aver appreso che a Mosca l’inviato papale era accompagnato dal vicepresidente di Sant’Egidio anziché da rappresentanti della diplomazia vaticana? Il dubbio è lecito.

