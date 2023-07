Zaki è un test per la nuova diplomazia

La via per la grazia può essere percorsa solo tramite la politica. Cosa c’è in ballo per Meloni con la condanna contro l’attivista

La condanna, tutta politica, di Patrick Zaki esprime la volontà del governo egiziano di impedire ogni forma di dissenso. Quello di tipo occidentale impersonato dallo studente laureato a Bologna non è il dissenso più preoccupante per i militari al potere, quello davvero insidioso è quello di tipo islamistico, ma evidentemente il regime ha scelto di dare un esempio, senza tener conto delle pressioni occidentali e in primo luogo italiane. Giorgia Meloni ha detto di avere “ancora fiducia” in una soluzione positiva, ma naturalmente si tratta di un obiettivo assai arduo. La sentenza è inappellabile per via giuridica, ma potrebbe essere annullata per decisione delle autorità militari del distretto.