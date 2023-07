Le linee rosse del Partito popolare a Vox: europeismo e sostegno a Kyiv. Intervista

Non è una campagna elettorale calle por calle, strada per strada. Soltanto perché non si può. “Troppo caldo. I socialisti le hanno pensate tutte pur di tarparci le ali. Ma non basterà: la Spagna sta per voltare pagina”. Nelle sedi del Partito popolare (Pp) già si esulta. “Vinceremo noi”. Di più. “A rappresentare il paese a Bruxelles ci sarà un pilastro del Ppe”, dice al Foglio Ana Collado, deputata all’Assemblea di Madrid, dove l’alleanza tra conservatori ha dimostrato tutta la sua potenza di fuoco alle regionali di maggio . E Vox? “Ci fornirà soltanto l’appoggio necessario all’azione di governo. Senza compromettere la nostra agenda politica”. E’ per questo che Pedro Sánchez è corso ai ripari, affrettando tutto, sparigliando ogni data. “La Spagna”, ricorda Collado al Foglio, “ha assunto la presidenza europea il primo luglio e voterà per le Corti generali il 23. Una manovra inaudita: in alcune Comunidades come l’Andalusia, per legge, sarebbe proibito chiamare alle urne in piena estate. Senza contare che il semestre spagnolo inizia con un primo ministro che finirà all’opposizione”.

