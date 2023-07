L'Iran è l'unico che dà armi a Mosca, ma Mosca è inaffidabile pure con l'Iran

la Repubblica islamica in termini di isolamento e sanzioni paga un prezzo anche per essere l'unico paese che spedisce armi a Putin per la sua guerra: in cambio sta ottenendo quasi niente. Gli aerei e il sospetto più micidiale per Teheran

Roma. Persino Teheran, che non può dirlo ad alta voce, non si fida del Cremlino e teme gli inganni di Vladimir Putin. Un diplomatico iraniano e un suo collega in pensione hanno parlato con il giornalista Saeed Azimi per lamentarsi di come la Repubblica islamica sia “caduta nella trappola” di Mosca, che non rispetta neppure gli alleati a meno che non sia costretta a farlo, perché capisce soltanto i rapporti di forza. Non è il primo segnale di nervosismo a Teheran, dove – per citare l’ultimo di una lista di possibili esempi – ieri la testate Jamaran News ha rilanciano un post dell’ambasciata russa commentando: “La solita mancanza di rispetto della Russia nei confronti dell’Iran”.