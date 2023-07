Vedi alla voce proibizionismo. Quando un goccio di whisky era anticostituzionale

“Morte al rum”: la madre delle guerre culturali in America puntava non a una legge, ma alla modifica della Costituzione

Carrie Nation era diventata famosa per la sua accetta. Entrava nei bar e nei pub, scortata da un gruppo di donne furibonde come lei, inveiva contro gli uomini che stavano tranquillamente scolando una pinta di birra e poi tirava fuori l’arnese e spaccava botti e bottiglie. “E’ Dio che me lo chiede!”, rispondeva a chi provava a capire la ragione di tanto fanatismo antialcolico. E a furia di colpi d’ascia e d’accetta, Carrie e le sue seguaci guidarono l’America fino al Proibizionismo.