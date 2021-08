Lo spinello di Ungaretti

Persino il poeta, all'età di ottantun anni, fumò marijuana. Cosa dedurne? Tra le altre cose, che la guerra statale contro la cannabis ha un rapporto costi/benefici assurdo: il suo slogan potrebbe essere "Ossessione e Sproporzione"

“A New York con una bellissima ragazza ebrea, un altro giovane ed un’altra bellissima ebrea, nell’appartamento della prima ho fumato marijuana. Non mi ha fatto niente, proprio assolutamente, e non capisco perché la fumino. Ma la ragazza era voluttuosa”. È Giuseppe Ungaretti in una lettera del 1969 che scopro in un piccolo libro presumo introvabile, “Giuseppe Ungaretti. Gorizia e il Carso” (a cura di Gianfranco Trombetta).

Cosa ne deduco? Innanzitutto che è possibile conoscere e sperimentare fino all’ultimo (all’epoca il poeta aveva ottantun anni, morirà l’anno dopo). E poi che la guerra statale contro la cannabis, che da un mucchio di anni porta un mucchio di gente in galera e sottrae un mucchio di soldi al contribuente, ha un rapporto costi/benefici assurdo: il suo slogan potrebbe essere “Ossessione e Sproporzione”. (La presente guerra statale contro il virus potrebbe avere lo stesso motto: il Covid è più letale delle canne, chiaro, ma nulla, mai, giustifica la hybris).