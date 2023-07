Trump e DeSantis cercano il sostegno di "Moms for Liberty"

Altro che poteri forti, lobbysti del petrolio o della tecnologia, i nuovi player della politica americana sono le mamme apprensive. Tina Descovich e Tiffany Justice, preoccupate per i valori che vengono propinati nelle scuole americane, hanno deciso di trovare un modo per influenzare le istituzioni. Descovich, che ha cinque figli, aveva appena perso un’elezione nel consiglio scolastico della contea in cui vive (facendo campagna contro le politiche di contenimento del Covid) quando ha fondato assieme a Justice, in Florida nel 2021, il gruppo “Moms for liberty”. Quando è nata sembrava una piccola organizzazione locale che cercava di combattere contro “l’indottrinamento democratico” nei programmi scolastici del Sunshine State. Adesso ha 285 sedi in 45 stati diversi con oltre 100 mila membri attivi. E ha un certo potere, tanto che al loro ultimo summit a Philadelphia hanno partecipato cinque candidati repubblicani, compresi il front runner Donald J. Trump e il governatore della Florida Ron DeSantis.

