Quando e perché è cominciata la convivenza difficile tra le due France

Parigi. “Come nel 2005, c’è una controsocietà che si ribella contro la società maggioritaria. Già diciotto anni fa avevamo assistito alla comparsa di profonde fratture identitarie tra una Francia a maggioranza laica e cristiana e una Francia figlia dell’immigrazione e a maggioranza musulmana, che non si integra più e che per il minimo pretesto vuole far sapere che non si riconosce più nei valori repubblicani”. Ivan Rioufol, saggista ed editorialista del Figaro, aveva già previsto molto nel 2008 con il suo “La fracture identitaire”, diagnosi lucida e spietata della realtà delle banlieue. Nel 1990, durante le rivolte di Vaulx-en-Velin, in seguito alla morte di un giovane del quartiere popolare del Mas du Taureau, c’era lo stesso problema e si capiva che “la coabitazione tra queste due France sarebbe stata difficile”, secondo Rioufol.