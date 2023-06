Putin non è invincibile. Più di Prigozhin lo dicono gli influencer della libertà

La guerra si può vincere. E per vincerla occorre ricordare che un occidente che arretra di fronte a un criminale di guerra non lavora per la pace, lavora per la resa. E grazie al presidente Zelensky che ce l’ha sempre ricordato in questi mesi

Dicevano che la Russia era invincibile. Che le milizie di Putin erano inscalfibili. Che aiutare l’esercito ucraino era suicida. Che sostenere Kyiv significava solo prolungare la guerra. Che inviare armi era solo una provocazione. E che il modo migliore di lavorare per la pace era non fare nulla, perché fare qualcosa, qualsiasi cosa, ovvero intervenire, sostenere, reagire, avrebbe messo l’occidente dalla parte sbagliata della storia. Dalla parte dei falchi. Dalla parte dei guerrafondai. Dalla parte dei sostenitori dell’escalation. E invece. La tentata marcia su Mosca organizzata sabato scorso dalle milizie guidate da Prigozhin ha contribuito a rafforzare una convinzione dolorosa per i cavalli di Troia del putinismo. Una convinzione non scontata relativa all’andamento del conflitto in Ucraina. Una convinzione che potremmo sintetizzare facilmente così: un anno e mezzo dopo l’invasione dell’Ucraina, il vero caos da monitorare non è quello che si trova in occidente ma è quello che si trova Russia.