La compiacenza dell'Onu con la Cina e il caso di Emma Reilly, licenziata

La notizia è di quelle che fanno, o almeno dovrebbero, fare scalpore: le Nazioni Unite e, in particolare, la Commissione Diritti Umani dell’Onu, da anni collaborano di fatto con il governo cinese contribuendo alla repressione su larga scala in atto ai danni degli uiguri. Come? Passando nomi e indirizzi degli uiguri e di altri dissidenti cinesi chiamati a intervenire e testimoniare durante le sessioni della Commissione. E’ quanto sostiene, con tanto di prove, l’avvocatessa irlandese Emma Reilly, per nove anni funzionario alla Commissione diritti umani.

