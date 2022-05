Le madri spezzate dello Xinjiang

Priverno, Latina. “Due anni. Due anni sono passati dall’ultima volta che ho sentito i miei figli. Siamo riusciti a telefonarci per un paio di mesi. Poi è arrivata la polizia”. Mihriban Kader è seduta in cucina nella sua casa in affitto a Priverno, nella provincia di Latina, tra i monti Lepini. Il tavolo per l’occasione è ricoperto di frutta fresca e secca com’è da tradizione islamica quando si ricevono ospiti. Mihriban non si è mai abituata a parlare con i giornalisti, ma si sforza di farlo, come con il Foglio a casa sua oppure a Roma, durante le proteste o nei sit in organizzati davanti alle sedi istituzionali, per cercare di tenere alta l’attenzione sulla storia della sua famiglia. Finora poco è cambiato: “Ho chiesto aiuto al governo italiano, alle istituzioni, alle associazioni”, dice al Foglio la signora Kader, con la voce spezzata dal pianto, “tutto quello che potevo fare l’ho fatto, ho bussato a tutte le porte, però ancora niente”. Quello di Mihriban Kader è il primo caso avvenuto in Italia di una famiglia uigura perseguitata e divisa con violenza dal Partito comunista cinese. Il primo caso a essere diventato pubblico, perché non molti hanno il coraggio di parlare e di denunciare. Ancor meno i governi dove si rifugiano gli uiguri, la minoranza musulmana e turcofona che il Partito comunista cinese vuole annientare con la scusa del terrorismo islamico e dell’obiettivo di omogeneità della popolazione. La repressione degli uiguri è una priorità per la politica di Pechino e i paesi dove scappa chi è perseguitato non sanno come comportarsi, non sanno come trattare con Pechino quando la parte della legge internazionale finisce e inizia quella della negoziazione politica.

