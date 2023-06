Il vertice del pragmatismo tra Macron e Meloni, visto da Parigi

"Il voto sul nuovo Patto sulla migrazione firmato dal governo italiano è stato un fatto importante. Ha cambiato le cose. Il presidente francese è un pragmatico come la premier, ha lasciato che i ministri la attaccassero, certo, ma ora lavorerà per il disgelo", dice il reporter di Les Echos Pierre de Gasquet, già corrispondente da Roma e Milano

Parigi. “Come accaduto spesso negli ultimi anni, Francia e Italia hanno vissuto una situazione di montagne russe, alti e bassi, si è toccato il fondo e si è risalita la china. Poi però, per fortuna, arriva il pragmatismo a far superare le tensioni”. Pierre de Gasquet, grand reporter di Les Echos, habitué del Forum Ambrosetti e fine conoscitore delle relazioni bilaterali italo-francesi (è stato corrispondente a Roma e Milano), è convinto che oggi, dopo mesi di nervosismi e sgambetti diplomatici reciproci, a Parigi ci sia nuovamente la percezione che Giorgia Meloni sia anzitutto una leader pragmatica, che sa mettere in sordina certe posizioni borderline, e fare squadra a livello europeo. Una delle conferme è l’accordo dell’8 giugno, secondo Pierre de Gasquet, quando l’Italia, a differenza di Polonia e Ungheria, ha votato a favore del compromesso sulla riforma del sistema d’asilo a livello europeo, che prevede un meccanismo di solidarietà per condividere la responsabilità di prendersi cura dei migranti e un trattamento più rapido delle richieste di asilo.