"I rapporti tra Italia e Francia sono sempre più forti". Intervista a Bernard Spitz

Parigi. Nicolas Barré, direttore del più importante quotidiano economico francese, Les Echos, lo ha ribattezzato “il vice ambasciatore italiano in Francia”, per il suo ruolo di primo piano nel miglioramento delle relazioni tra Parigi e Roma. Perché Bernard Spitz, presidente della commissione Europa e Internazionale del Medef (la Confindustria francese) e fine conoscitore del mondo politico e imprenditoriale italiano, ha fatto in un certo senso da apripista al Trattato del Quirinale: creando nel 2018 il Forum économique franco-italien.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE