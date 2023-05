Attaccare l'Italia è “indegno”, ci dice il volto nuovo del gollismo francese

Parigi. Lo scorso 21 aprile, Florence Portelli, vicepresidente dell’Île-de-France e fedelissima dell’ex candidata gollista all’Eliseo Valérie Pécresse, era seduta nelle prime file per l’inaugurazione del padiglione Italia del Salone del libro di Parigi. Quando l’hanno chiamata sul palco per porgere i saluti istituzionali della regione parigina, uno dei principali motori dell’economia europea, ha tenuto a sottolineare quanto fosse orgogliosa di avere origini italiani. “Sono molto fiera delle mie radici multiple. Avere avuto genitori franco-italiani mi ha aiutata a essere aperta verso il mondo. Mi chiamo Florence perché mia madre veniva dalla Toscana, la terra di Dante, Boccaccio e Petrarca. Spero che questo Festival del libro sia l’occasione per i francesi di dire agli italiani non solo ‘vi amiamo’, ma anche ‘vi ammiriamo’”. Anche per questo oggi Portelli, uno dei volti più freschi del gollismo, trova insopportabile le continue frecciate verso l’Italia del ministro dell’Interno di Parigi, Gérald Darmanin. “I suoi attacchi ripetuti nei confronti del governo italiano sono indegni, perché l’Italia è stata lasciata da sola nella gestione dei flussi migratori. L’esecutivo cerca il capro espiatorio altrove per compensare le proprie lacune, è un modo per mascherare la propria impotenza”, dice al Foglio.

