Una foto su Twitter di un falso attacco al Pentagono ha creato problemi a Wall Street

Un account fake, che si è spacciato per la testata d'informazione Bloomberg, ha pubblicato un'immagine realizzata con l'Intelligenza artificiale, La spunta blu ha ingannato anche i mercati azionari

Nella giornata di ieri, su Twitter, un account verificato e dotato di spunta blu sotto il nome di Bloomberg Feed, sospeso poco dopo, ha condiviso un post riguardante un attacco a un edificio somigliante a quello del Pentagono. La foto mostrava una colonna di fumo salire dal presunto dipartimento della Difesa e inizialmente era stata considerata veritiera dagli utenti che lo avevano scambiato per un account affiliato alla nota azienda di informazione americana. L'immagine, come il profilo che l'ha condivisa, era falsa ma è riuscita a ingannare non solo gli utenti ma anche Wall Street. L'indice Dow Jones ha infatti registrato la perdita di 85 punti per poi risalire e Wall Street per circa 10 minuti ha tremato prima di ricevere la smentita da parte del dipartimento della Difesa.

Il fatto ha risvegliato nuovamente i dubbi riguardanti le possibilità dell'intelligenza artificiale di poter creare e condividere immagini contraffatte nonchè le preoccupazioni rispetto alle fake news diffuse dalle pagine Twitter sottoscritte all'abbonamento Twitter Blue dati i casi precedenti come il finto arresto di Donald Trump.