La Bulgaria tenta una grande coalizione per uscire dalla cronica instabilità politica

Dal 2021 il paese è andato cinque volte al voto, con risultati inconcludenti. L’accordo tra i due partiti avversari per condividere il potere nei prossimi diciotto mesi dà una speranza a Sofia: può essere una buona notizia anche per l’Ue

La Bulgaria ha una possibilità di uscire dalla sua infinita crisi politica, dopo che i due principali partiti, in passato acerrimi nemici, hanno deciso di collaborare in un governo di grande coalizione europeista e anti corruzione. Il partito conservatore Gerb, guidato da Boyko Borissov, e il partito liberale Continuiamo il cambiamento, guidato da Kiril Petkov, hanno raggiunto un’intesa per condividere il potere per i prossimi diciotto mesi, con una staffetta alla testa del governo. Nei primi nove mesi, il primo ministro sarà l’ex ministro dell’Istruzione, Nikolai Denkov, esponente di Continuiamo il cambiamento. Nei nove mesi successivi toccherà all’ex commissaria europea, Mariya Gabriel, tornata da Bruxelles dopo essere stata indicata come primo ministro dal Gerb.