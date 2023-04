Ingovernabile Bulgaria. Un altro pareggio tra i principali partiti. Crescono ancora i pro russi

Chiamati alle urne per la quinta volta in due anni, gli elettori hanno deciso di non scegliere tra il Partito conservatore dell’ex premier, Borisov, e l’alleanza pro occidentale guidata da un altro ex primo ministro, Kiril Petkov. Si fa spazio l'idea di un governo tecnico

Chiamati alle urne per la quinta volta in due anni, gli elettori della Bulgaria hanno deciso di non scegliere tra il Partito conservatore dell’ex premier, Boyko Borisov, e l’alleanza liberale pro occidentale guidata da un altro ex primo ministro, Kiril Petkov. Il partito Gerb di Borisov e la coalizione tra Continuiamo il cambiamento e Bulgaria democratica di Petkov hanno praticamente pareggiato nelle elezioni legislative anticipate di ieri: secondo gli ultimi dati, che non sono ancora quelli ufficiali, ma il 96 per cento dei voti è stato conteggiato, il primo ha ottenuto il 26,5 per cento dei voti (con una crescita di poco più di un punto percentuale rispetto all’ultima tornata elettorale); i secondi hanno perso due punti e si assestano al 24,9 per cento dei consensi. La cooperazione tra i due blocchi appare molto difficile e questo rende improbabile un accordo per formare un governo di coalizione stabile.