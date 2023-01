Tutto quello che la Bulgaria ha fatto per l'Ucraina di nascosto dai putiniani interni

Diesel e munizioni: così il governo bulgaro ha aiutato l’Ucraina all’inizio dell’aggressione della Russia. Segretamente, perché buona parte della classe politica del paese, compresi i partner di coalizione dell’ex premier, Kiril Petkov, non voleva affatto aiutare Kyiv, anzi semmai avrebbe sostenuto Vladimir Putin. Nei primi giorni di guerra, Petkov decise di licenziare il suo ministro della Difesa che ammiccava a Mosca, aprendo così un fronte interno che si sarebbe poi rivelato fatale per la sua stessa carriera da premier. Il ministro degli Esteri di Kyiv, Dmytro Kuleba, ha detto alla Welt: “Kiril Petkov ha dimostrato la sua integrità, e gli sarò sempre grato per aver usato tutta la sua abilità politica per trovare una soluzione”. Petkov ha detto che, assieme al ministro delle Finanze, Assen Vassilev, ha fornito all’Ucraina il 30 per cento delle munizioni di produzione sovietica di quelle che si sono dimostrate necessarie nei primi mesi dell’assalto russo, e il 40 per cento del diesel, sempre in quelle stesse settimane cruciali.

