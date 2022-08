La Bulgaria bersaglio della Russia

Nelle prime ore di domenica mattina, a Karnobat, nell’est della Bulgaria, c’è stata una grande esplosione in una zona industriale. Non ci sono state vittime e per molte ore non ci sono stati commenti, mentre i droni perlustravano la zona raccogliendo informazioni. Si tratta dell’ultima di molte esplosioni avvenute in Bulgaria e in Repubblica ceca, entrambi paesi dell’Unione europea, negli ultimi dieci anni. Entrambi i governi hanno sempre ritenuto la Russia la responsabile di queste esplosioni, e hanno avviato, in vari momenti e con intensità differenti, delle rappresaglie diplomatiche espellendo dipendenti dell’ambasciata russa. Lo stabilimento esploso a Karnobat è di proprietà di Emilian Gebrev, produttore di armi bulgaro che sembra molto attivo nelle forniture militari all’esercito ucraino (lui nega). Gebrev è molto conosciuto in Europa non soltanto perché produce ed esporta armi ma perché nel 2015 sopravvisse a un tentativo di avvelenamento per il quale furono poi condannati tre uomini di nazionalità russa. Nelle ultime ore Gebrev si è limitato a dire che questa esplosione, come le altre, non è stata un incidente.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE